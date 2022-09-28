Во Дворце творчества детей в Воронеже проведут пожарные учения

Воронежские спасатели проведут пожарно-тактические учения во Дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей,1) в четверг, 29 сентября. Будут применять пожарную и высотную технику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Учения будут проходить в промежутки с 10.00 до 12.00. Горожан просят не беспокоиться.

- Просим с пониманием отнестись проведению учений. ДДЮ - большой и сложный объект, с массовым пребыванием детей, поэтому на него обращено особое внимание, - отметили в МЧС.