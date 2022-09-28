В Воронежской области пять человек отравились в придорожном кафе

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

Еще в августе в Рамонском районе зарегистрировали пять случаев острой кишечной инфекции. Все заболевших почувствовали себя плохо после посещения придорожного кафе «Чайхана» на трассе М-4. Для проведения санэпидрасследования на место выехали сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Результатом обследования стало выявление грубых нарушений: в общепите не соблюдается поточность технологических процессов, блюда готовятся из продукция без сопроводительной документации, работники не имеют медкнижек, не соблюдаются режимы уборки и дезинфекции помещений. В обеденных залах проверяющие обнаружили множество мух.

Не порадовали и результаты лабораторного исследования готовых блюд: они не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям.

Решением районного суда общепит закрыли на 90 суток с 19 сентября.