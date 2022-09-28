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Происшествия28 сентября 2022 8:31

На могиле героя спецоперации воронежца Олега Червова возник пожар

Причины ЧП расследуются
Ирина КАЗАНИНА
Фото мэрии

Фото мэрии

Фото: Предоставлено

Накануне на могиле героя, погибшего в спецоперации на Украине, подполковника Олега Червова возник пожар. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Кавалер Ордена Мужества похоронен на Аллее Героев мемориального Коминтерновского кладбища.

- Уже изучаются причины произошедшего. Оперативно провели уборку, восстановили пострадавшие элементы захоронения, - сообщил глава города.

Напомним, Олег Червов был сослуживцем Романа Филипова, погибшего в Сирии. О гибели Олега Червова стало известно в марте. Он был заместителем командира авиационного полка.