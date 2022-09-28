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Общество28 сентября 2022 8:02

Воронежское УМВД возглавил Сергей Гнеднев

Он сменил на посту Сергея Власова, переведенного в Дагестан
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Приказом начальника ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина на должность начальника управления МВД России по Воронежу назначен полковник полиции Гнеднев Сергей Владимирович.

Его предшественник на этом посту - полковник полиции Сергей Иванович Власов 26 сентября назначен заместителем Министра внутренних дел по Республике Дагестан – начальником полиции.

Сергей Владимирович Гнеднев служит в органах внутренних дел с 1996 года и прошел путь от оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями до начальника данного подразделения в городском управлении. С 2019 года являлся заместителем начальника управления МВД России по г. Воронежу - начальником полиции.