Воронежское УМВД возглавил Сергей Гнеднев

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Приказом начальника ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина на должность начальника управления МВД России по Воронежу назначен полковник полиции Гнеднев Сергей Владимирович.

Его предшественник на этом посту - полковник полиции Сергей Иванович Власов 26 сентября назначен заместителем Министра внутренних дел по Республике Дагестан – начальником полиции.

Сергей Владимирович Гнеднев служит в органах внутренних дел с 1996 года и прошел путь от оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями до начальника данного подразделения в городском управлении. С 2019 года являлся заместителем начальника управления МВД России по г. Воронежу - начальником полиции.