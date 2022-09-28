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Происшествия28 сентября 2022 7:38

В воронежском райцентре в аварии постадали три человека

Причиной ДТП стало нарушение правил проезда перекрестка
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В Павловске Воронежской области 27 сентября в аварии на улице Гагарина пострадали три человека. По предварительным данным, 61-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта», выезжая на нерегулируемый перекресток с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада-111830» под управлением 38-летней местной жительницы.

В результате столкновения пострадали оба водителя и пассажир «Лады», 28-летний житель Павловска. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

По факту ДТП полицейские организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.