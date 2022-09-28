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Общество28 сентября 2022 7:05

В Воронеже женщина вышла гулять с собакой и пропала без вести

Пенсионерку ищут уже сутки
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы поискового отряда "Лиза Алерт" Воронежской области в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы поискового отряда "Лиза Алерт" Воронежской области в соцсети "Вконтакте"

Фото: Предоставлено

Воронежские поисковики из отряда "Лиза Алерт" обратились с просьбой помочь в поисках Любови Васильевны Аникеевой (Коробовой). 71-летняя женщина пропала утром 27 сентября – вышла из квартиры на прогулку с собакой и домой больше не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 см, плотного телосложения, волосы рыжие короткие, глаза серые. Во что была одета - неизвестно.

Вместе с пропавшей была собака породы мопс черного окраса.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.