Воронежцы сообщают о мошенниках-газовиках

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже активизировались мошенники, работающие под видом «Единой газовой службы». Сообщения об очередных фактах обмана горожан появились в соцсети. Очевидцы рассказали, что 27 сентября группа «газовиков» ходила по квартирам дома №34а по ул. 25 Января. Они предлагали жителям предлагала замену газового крана и шланга за 3 400 руб.

- Договор и кассовый чек предоставили, а акта выполненных работ не было. Пострадали пенсионеры, - рассказал очевидец в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

Пострадавшие люди вызвали на место полицию и написали заявление.

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