Из-за матча «Факела» 29 сентября в Воронеже перекроют 4 улицы

В Воронеже на два дня ограничат парковку и проезд транспорта возле Центрального стадиона профсоюзов, который расположен на улице Студенческая, 17. Это связано с проведением матча «Факел» в Кубке России по футболу против самарских «Крыльев Советов». Об этом во вторник, 27 июля, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 18.00 среды, 28 сентября, до 22.00 четверга, 29 сентября, запрещена будет парковка автомобилей на улицах Фридриха Энгельса (от ул. Комиссаржевской до ул. Феоктистова), Студенческой (от ул. Феоктистова до ул. Комиссаржевской), Комиссаржевской (от ул. Фридриха Энгельса до ул. Студенческая) и Чайковского (от ул. Фридриха Энгельса до ул. Студенческая).

Кроме того, почти на сутки перекроют участки улиц Комиссаржевской и Чайковского (от ул. Кольцовская до проспекта Революции), а также Студенческой (от ул. Феоктистова до ул. Комиссаржевская) и Фридриха Энгельса (от ул. Феоктистова до ул. Средне-Московская). Запрет будет действовать с 00.00 до 22.00 четверга, 29 сентября.