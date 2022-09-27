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Спорт27 сентября 2022 16:20

28 сентября стартует продажа бумажных билетов на матч воронежского «Факела» с «Крыльями Советов»

В день игры будут работать четыре кассы
Алексей СЕРГУНИН
Матч состоится 29 сентября и начнется в 17:30. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

Матч состоится 29 сентября и начнется в 17:30. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

В среду, 28 сентября, в кассах Центрального стадиона профсоюзов стартует продажа бумажных билетов и официальных программ на матч Кубка России по футболу между воронежским «Факелом» и самарскими «Крыльями Советов». Продажа пройдёт в режиме «два билета в руки». Об этом сообщает пресс-служба «Факела».

28 сентября на арене будут открыты две кассы: одна на Центральной трибуне (ул. Студенческая) и одна на Восточной (ул. Фридриха Энгельса). В день игры, 29 сентября, будут работать четыре кассы – по две на Центральной и Восточной трибунах.

Время работы касс: 28 сентября – с 11 до 19 часов, 29 сентября – с 11 до 18:30.