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Происшествия27 сентября 2022 16:09

Мошенники обманули женщину, сын которой заинтересовался услугой в сфере досуга

Дело расследует полиция
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В полицию Воронежа обратилась 43-летняя горожанка. Она лишилась крупной суммы денег из-за мошенников. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 27 сентября.

Оказалось, что 6 сентября к ней пришел сын и попросил дать ему взаймы 79 тысяч рублей. Женщина отдала, но затем стала выяснять, на что он хочет их потратить. Так выяснилось, что парень искал в интернете сайты по предоставлению услуг досуга. А потом ему вдруг стали звонить незнакомцы, утверждавшие, что он сломал один из сайтов.

Тогда звонившие стали требовать деньги за поломку. Так стражи порядка и выяснили, что мать и сын стали жертвами мошенников. Возбуждено уголовное дело.