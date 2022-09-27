В Воронеже умерла заслуженный тренер России по прыжкам на батуте

Фото – «Центр спортивной подготовки сборных команд»

В Воронеже скончалась заслуженный тренер России по прыжкам на батуте Ольга Синякова. Она умерла на 65-м году жизни. Со скорбью об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в региональном «Центре спортивной подготовки сборных команд».

В сообщении говорится, что Ольга Синякова скончалась после продолжительной болезни 26 сентября. Она с далекого 1980 года работала в СДЮСШОР № 2. В тандеме со своим супругом Виктором Синяковым воспитала немало известных спортсменов.

В числе ее воспитанников знаменитые фамилии – мастера прыжков на батуте Сергей и Александр Азарян, Алексей Зенищев и Юрий Козьяков. Кстати, Ольга Синякова являлась мастером спорта СССР и судьей международной категории, а также работала в тренерском штабе сборной страны.