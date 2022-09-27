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Общество27 сентября 2022 15:47

Прокуратура потребовала обеспечить одеждой и обувью инвалидов психоневрологического интерната под Воронежем

Учреждение расположено в Борисоглебске
Евгения ФРОЛОВА

После проверки прокуратурой Борисоглебского психоневрологического интерната были выявлены нарушения при социальном обслуживании. Инвалидам, которые там находятся, не выдавали одежду и обувь. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд.Об этом 26 сентября рассказали в пресс-службе городского суда

Учреждение обслуживает граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими расстройствами, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию. Постояльцы нуждаются в постоянном уходе и наблюдении. Причем, согласно действующему законодательству, существуют нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении соцуслуг данной категории граждан.

Как оказалось, трем инвалидам не выдавали вещи, что подтвердилось отсутствием соответствующих записей. Сведения должны были внести в карточку учета и выдачи имущества учреждения, которое отдается в пользование.

– В связи с этим Борисоглебский межрайонный прокурор просит в иске обязать бюджетное учреждение «Борисоглебский психоневрологический интернат» обеспечить граждан одеждой, обувью и мягким инвентарем в соответствии с установленными нормами, – уточнили в суде.