Отопительный сезон начнется в Воронеже 3 октября

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Отопительному периоду будет дан старт в Воронеже 3 октября. Об этом сообщил глава города Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 27 сентября.

Это связано с «резким ухудшением погодных условий, прогнозируемым с середины следующей недели».

– Дал указание всем службам и ведомствам, ресурсоснабжающим и обслуживающим жилье организациям готовиться к скорому началу отопительного периода. Он стартует в Воронеже уже с 3 октября для всех категорий объектов, необходимый для этого документ готовим к выпуску, – сообщил Вадим Кстенин.

Он отметил, что все теплоисточники к этому готовы. Сам пуск тепла на внутренних сетях жилых домов и соцобъектов обычно занимает минимум две недели.

– Но к тому моменту мы уже сможем запустить большинство объектов, в том числе первоочередных – детских садиков, школ и т. д. Такую работу мы начали на прошлой неделе – по заявкам руководителей учреждений и там, где есть техническая возможность подключения их к теплу без запуска жилья. Обогреваются уже 102 детских сада и 29 школ, но это меньше трети от общего числа. С учетом эпидобстановки тем более важно начать подключать «социалку» и дома быстрее, – резюмировал мэр.