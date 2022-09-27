Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 15:04

Мэр Воронежа поручил к лету выйти на строительство развязки на пересечении улиц Остужева и Минской

В преддверии этого профильные чиновники и специалисты займутся переносом коммуникаций
Ирина ШАБАНОВА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Глава Воронежа Вадим Кстенин обсудил на рабочем совещании 27 сентября реализацию второго этапа Остужевской развязки. Он пояснил, что уже к лету 2023 года необходимо выйти на ее строительство. И поручил проработать вопрос с переносом инженерных коммуникаций.

Этот этап наиболее сложный и очень объемный. Их в зоне производства работ очень много. Это сети тепло- и водоснабжения, канализация, оптика, кабели, газопроводы и другие, также есть и магистральные сети, диаметр которых достигает 1000 мм.

Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

– К лету мы должны уже выходить на строительство развязки по типу клеверного листа на пересечении улиц Остужева и Минской с введением временной схемой организации дорожного движения, а значит нужно максимально синхронизировать все процессы, ускорить сроки и не терять времени на дополнительные согласования и недопонимание, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Он обсудил с руководителями ресурсоснабжающих организаций сложности, которые могут возникнуть по выносу инженерных сетей и пути их решения. Также мэр поручил разработать и согласовать с балансодержателями подробные сетевые графики по каждой коммуникации, за соблюдением которых будет пристально следить заказчик работ – МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».

Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

– Задача заблаговременно приобрести и доставить в Воронеж необходимые для строительства материалы также не снимается – это позволит не зависеть от возможных проблем у поставщиков, – подытожил Вадим Кстенин.