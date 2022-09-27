Мэр Воронежа поручил к лету выйти на строительство развязки на пересечении улиц Остужева и Минской

Фото мэрии Воронежа

Глава Воронежа Вадим Кстенин обсудил на рабочем совещании 27 сентября реализацию второго этапа Остужевской развязки. Он пояснил, что уже к лету 2023 года необходимо выйти на ее строительство. И поручил проработать вопрос с переносом инженерных коммуникаций.

Этот этап наиболее сложный и очень объемный. Их в зоне производства работ очень много. Это сети тепло- и водоснабжения, канализация, оптика, кабели, газопроводы и другие, также есть и магистральные сети, диаметр которых достигает 1000 мм.

Фото мэрии Воронежа

– К лету мы должны уже выходить на строительство развязки по типу клеверного листа на пересечении улиц Остужева и Минской с введением временной схемой организации дорожного движения, а значит нужно максимально синхронизировать все процессы, ускорить сроки и не терять времени на дополнительные согласования и недопонимание, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Он обсудил с руководителями ресурсоснабжающих организаций сложности, которые могут возникнуть по выносу инженерных сетей и пути их решения. Также мэр поручил разработать и согласовать с балансодержателями подробные сетевые графики по каждой коммуникации, за соблюдением которых будет пристально следить заказчик работ – МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».

Фото мэрии Воронежа

– Задача заблаговременно приобрести и доставить в Воронеж необходимые для строительства материалы также не снимается – это позволит не зависеть от возможных проблем у поставщиков, – подытожил Вадим Кстенин.