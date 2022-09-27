Вечером во вторник Воронеж сковали 8-балльные пробки из-за дождя и аварий

В час-пик во вторник, 27 сентября, Воронеж стал в многокилометровых пробках. Сервис Яндекс.Пробки фиксирует их в каждом районе города. Ситуацию усугубил не прекращающийся дождь и несколько аварий.

Как обычно простаивает Остужевское кольцо. Но тут затор из-за реконструкции развязки. Большая пробка от Чернавского моста и по улице Димитрова. Она растянулась до самого выезда из Воронежа. Также на левом берегу трудно проехать автомобилистам по Ильюшина.

В центре города заторы на проспекте Революции и на Плехановской. Заторы на Грамши, Ворошилова и Героев Сибиряков. Из-за аварии стоит Антонова-Овсеенко.