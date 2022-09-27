В Воронеже стало меньше классов, которые находятся на карантине из-за ОРВИ

Фото из архива КП Фото: Олег Укладов

По состоянию на 27 сентября в Воронеже приостановлена учебная деятельность в 41 классе 21 школы. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Если верить ежедневной статистике, количество школ и классов, отправленных на карантин, снижается. Ситуация не такая уж критическая.

Ранее в управлении образования и молодежной политики Воронежа отметили, что образовательные учреждения сталкиваются ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом ежегодно, поэтому уже выработаны четкие алгоритмы действий.

- Предпринимают меры по обеспечению в школах санитарной безопасности: утренний фильтр на входе, разделение потоков учащихся и т. д. Также совместно с департаментом здравоохранения в школах для всех желающих учащихся организована вакцинация от гриппа, – отметили в управлении.

Напомним, в соответствии с санитарными правилами, в классе приостанавливается учебная деятельность, если 20% и выше детей заболели вирусными заболеваниями - ОРВИ, гриппом и/или ковидом.