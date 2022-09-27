УФСБ показало видео задержания и допроса сторонника «ИГИЛ»*, вербовавшего людей в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России показали видео задержания и допроса сторонника «ИГИЛ»*, вербовавшего людей в Воронеже, а также его фанатиков-радикалов. Ведомство распространило его 27 сентября.

Силовики при поддержке бойцов Росгвардии задержали в Москве на одном из строительных объектов 24-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии. Сам вербовщик двери не открыл, поэтому ее попросту выбили. На кадрах видно, что вместе с ним в комнате находилось еще двое парней. Как оказалось, молодой человек вербовал фанатиков в не только в столице, но и в Воронеже. Он вовлекал традиционных мусульман в деятельность запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «ИГИЛ»* (запрещена в РФ).

Его доставили после задержания в столицу Черноземья. На допросе парень признался, что в будущем хотел уехать в Сирию. У него нашли сотовые телефоны, он активно использовал социальные сети и мессенджеры. Там публиковал и распространял пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке.

Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники следственных органов изучают других задержанных, с которыми общался вербовщик.

– В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности» УК России», - сообщили в ФСБ России.