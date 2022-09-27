Воронежские каратисты завоевали семь медалей на «Кубке Орла»

Дмитрий Брюхов (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В активе воронежцев семь медалей, включая два золота. Победу праздновал Дмитрий Брюхов в категории кадетов до 63 кг. На пути к финалу он победил соперников из Ивановской, Ростовской, Московской областей и республики Дагестан. Решающий поединок за золото со спортсменом из Санкт-Петербурга завершился в пользу Брюхова со счётом 6:4. Ещё один успешный финал на счету Киры Крапивиной. Наша спортсменка успешно прошла по сетке и одержала победу в поединке с оппоненткой из Санкт-Петербурга - 1:0.

В категории юниоров свыше 76 кг вторым финишировал Никита Тургенев. На пути к решающему поединку он одержал уверенные победы над спортсменами Орловской области. К сожалению, финальная встреча прошла под диктовку белорусского спортсмена.

Серебряным призёром «Кубка Орла» стала София Воротникова, а бронзовыми - Валерия Крупнова и Артём Попов. Воротникова и Крупнова выступали в одной возрастной категории и в весе до 47 кг. Обе спортсменки уступили соперницам из столицы. А Артём Попов выступил в категории свыше 55 кг, одержав уверенную победу за третье место над спортсменом из Москвы (6:1).

Бронзовым призёром стал Максим Выстороп. В категории кадетов до 57 кг он успешно стартовал с досрочной победы над спортсменом из Орла (8:0). В следующем круге Максим уступил каратисту из Москвы (1:2) и попал в утешительную сетку. После уверенных побед над спортсменами из Ивановской области и Татарстана, воронежец успешно провёл поединок за бронзу с хозяином турнира (2:1).