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Происшествия27 сентября 2022 11:15

В Воронеже в ДТП на проспекте Патриотов погиб 59-летний водитель

Мужчина не справился с управлением
Алексей СЕРГУНИН
Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, накануне, 26 сентября, примерно в 6:00 в Воронеже у дома № 23 по проспекту Патриотов 59-летний местный житель ехал за рулем «Шевроле Нивы». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчина не справился с управлением машины, съехал с дороги и, врезавшись о бордюр, вылетел на газон. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщалось ранее, в групповом ДТП в Воронеже повреждение получил водитель «Хендая». Столкновение произошло у дома № 223 по улице 45 Стрелковой Дивизии.