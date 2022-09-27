В Воронеже в ДТП на проспекте Патриотов погиб 59-летний водитель

Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, накануне, 26 сентября, примерно в 6:00 в Воронеже у дома № 23 по проспекту Патриотов 59-летний местный житель ехал за рулем «Шевроле Нивы». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчина не справился с управлением машины, съехал с дороги и, врезавшись о бордюр, вылетел на газон. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщалось ранее, в групповом ДТП в Воронеже повреждение получил водитель «Хендая». Столкновение произошло у дома № 223 по улице 45 Стрелковой Дивизии.