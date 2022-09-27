В Воронеже информационные террористы «заминировали» школу № 83

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

27 сентября в Воронеже информационные террористы атаковали школу № 83. Об этом сообщили в мэрии.

Администрация образовательного учреждения получила письмо в электронную почту. Проявив повышенную бдительность, детей и персонал тут же эвакуировали. Объект проверили спецслужбы. Никаких опасных предметов они не обнаружили.

– Разные учреждения, общеобразовательные – тоже, периодически продолжают получать угрозы от инфотеррористов, в том числе посредством веерной рассылки, – пояснили в мэрии.

Но все они оказываются ложными.

Напомним, в марте такие ложные сообщения поступали часто. В основном, с территории Украины и США. «Минировали» медучреждения, школы, вузы, торговые объекты. Проверки показывали – все чисто.