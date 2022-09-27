28 сентября в Советском районе Воронежа отключат воду

Без воды временно останутся СНТ «Лазурит», микрорайоны Тепличный, Гардарика и 1 Мая, проспект Патриотов, 45-67(нечетная сторона). Фото пресс-службы "РВК-Воронеж".

28 сентября в Советском районе Воронежа намечены плановые работы по замене запорной арматуры на водоводе диаметром 400 мм для улучшения качества воды и повышения надежности городской системы водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «РВК-Воронеж».

Работы пройдут с 10:00 до 17:00 часов с временной приостановкой водоснабжения по следующим адресам: СНТ «Лазурит», микрорайоны Тепличный, Гардарика и 1 Мая, проспект Патриотов, 45-67(нечетная сторона).

«РВК-Воронеж» приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей заблаговременно запастись водой. Специалисты компании приложат максимум усилий к скорейшему завершению работ.