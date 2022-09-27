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Происшествия27 сентября 2022 8:00

В групповом ДТП в Воронеже повреждение получил водитель «Хендая»

Столкновение произошло у дома № 223 по улице 45 Стрелковой Дивизии
Алексей СЕРГУНИН
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 26 сентября, примерно в 12:57 часов в Воронеже у дома № 223 по улице 45 Стрелковой Дивизии 35-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Самара», двигался по улице 45 Стрелковой Дивизии со стороны улицы Солнечная в сторону Московского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчина не учел безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 41-летнего жителя областного центра. После этого «Ладу» отбросило во встречный автомобиль «Хендай Соната» под управлением 27-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель «Хендая» получил телесные повреждения различной степени тяжести и самостоятельно обратился в медицинское учреждение. В удовлетворительном состоянии его отпустили домой. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.