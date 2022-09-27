53 процента воронежцев при поиске работы предпочитают удаленный формат

52% трудоустроенных жителей Воронежской области, которые имеют опыт удаленной занятости, полагают, что наиболее эффективно работают в гибридном формате, 39% - полностью дистанционно и только 10% считают, что они максимально эффективны исключительно при работе из офиса. Таковы результаты опроса соискателей из нашего региона, который провела служба исследований hh.ru.

Тем временем, 7% опрошенных так и не вернулись с удаленки в офис после ограничений, связанных с COVID-19. Еще 12% жителей Воронежской области и до пандемии работали удаленно, и сегодня трудятся в том же формате. 7% перешли на гибридный график (несколько дней удаленно, несколько дней в офисе), 10% окончательно вернулись в офис, а 11% работали дистанционно, но сейчас вообще не трудоустроены. Еще 53% воронежцев признались, что и не переходили на удаленный формат занятости.

Интересно, что всего лишь 6% работников разочаровались в удаленке. Еще 3% никогда и не любили работать удаленно, а 19%, наоборот, всегда предпочитали работать из дома. Большинство жителей Воронежской области (65%) после опыта дистанционной занятости изменили отношение к удаленке в лучшую сторону – они оценили преимущества, которых оказалось больше, чем представлялось ранее.

Сегодня 53% соискателей в первую очередь рассматривают вакансии, предлагающие работу удаленно, 15% отдают предпочтение вакансиям, предлагающим работу в офисе/на территории работодателя. Для 33% опрошенных формат занятости при поиске новой работы не имеет значения.