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Происшествия27 сентября 2022 7:18

В Воронеже в столкновении «Тойоты» и «Фольксвагена» пострадал 16-летний юноша

ДТП произошло у дома № 8 по улице Космонавтов
Алексей СЕРГУНИН
В результате ДТП несовершеннолетний водитель «Фольксвагена» получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель «Фольксвагена» получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера в 19:30 в Воронеже у дома № 8 по улице Космонавтов, 39-летний местный житель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser», двигался по улице Пеше-Стрелецкой в сторону улицы Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На регулируемом перекрестке, совершая поворот направо, водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Volkswagen Polo» под управлением 16-летнего жителя областного центра, который обучался вождению.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель «Фольксвагена» получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.