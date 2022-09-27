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Общество27 сентября 2022 6:37

Под Воронежем разыскивают 64-летнюю женщину

Елена Рудь накануне ушла в лес и не вернулась
Алексей СЕРГУНИН
Тех, кто знает о местонахождении Елены Рудь, просьба позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52. Фото со страницы "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области" в VK.

Тех, кто знает о местонахождении Елены Рудь, просьба позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52. Фото со страницы "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Воронежской области" в VK.

Воронежские волонтеры начали поиски 64-летней жительницы села Березово Рамонского района Елены Рудь. Вчера, 26 сентября, женщина ушла в лес и не вернулась.

Пенсионерка среднего телосложения, ростом 165 см, глаза карие, волосы светло-русые. Во что она была одета, не сообщается. Тех, кто знает о местонахождении Елены Рудь, просьба позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.