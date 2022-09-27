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Спорт27 сентября 2022 6:24

Виктория Железнова из Воронежа завоевала бронзу на чемпионате России по тхэквондо

Турнир 25 сентября стартовал в Нальчике
Алексей СЕРГУНИН
Виктория Железнова. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Виктория Железнова. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В столице Кабардино-Балкарии проходит чемпионат России по тхэквондо. В весовой категории 67 кг успешно выступила воронежская спортсменка Виктория Железнова.

В первом поединке наша землячка убедительно выиграла у Анны Кущ из Санкт-Петербурга. Не менее уверенно Виктория провела и вторую встречу с Полиной Никуличевой из Красноярского края, но в полуфинале, к сожалению, уступила будущей чемпионке Юлии Зайцевой из Татарстана. Первый раунд выиграла Виктория. Повела она и во втором, но удержать преимущество не получилось. Не заладилась борьба у нашей спортсменки и в заключительном, третьем раунде. В результате, Зайцева вышла в финал, а Виктория Железнова заняла третье место.

Второй финишировала Ульяна Крадинова из Санкт-Петербурга. Еще одно третье место в активе Валерии Скапровской (Московская область).