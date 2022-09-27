26 сентября свыше 2000 воронежцев обратились на «горячую линию» с вопросами о частичной мобилизации

- За 26 сентября на горячую линию 122 от воронежцев поступило 2 112 звонков с вопросами о частичной мобилизации, - об этом сообщает телеграм-канал правительства Воронежской области.

В 93% случаев специалисты МФЦ провели успешные консультации, остальные случаи по нетиповым запросам остаются в работе. Ежедневно сотрудники МФЦ получают от военкоматов новую информацию и передают ее интересующимся жителям региона.

Как сообщалось ранее, воронежский губернатор потребовал в течение двух дней вернуть всех незаконно мобилизованных.