В рамках подготовки к зиме в Воронеже прочистили 3460 канализационных колодцев

Проверена и отрегулирована запорная арматура на водоводах, отремонтировано 230 водоразборных колонок. Фото пресс-службы "РВК-Воронеж".

В воронежском водоканале завершаются плановые мероприятия по подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства к работе в период низких температур. Об этом сообщает пресс-служба «РВК-Воронеж».

Специалисты переложили 3,2 км водопроводных и 2,4 км канализационных сетей. Проверена и отрегулирована запорная арматура на водоводах, отремонтировано 230 водоразборных колонок. Промыто 514 км канализационных и водопроводных сетей, прочищено 3460 канализационных колодцев. В конце октября будет завершена проверка пожарных гидрантов. Специалисты водоканала совместно с представителями регионального МЧС осмотрели и подтвердили исправность более 3 тысяч гидрантов, находящихся на балансе предприятия.

К работе в условиях зимы подготовлены котельные, тепловые сети и узлы учета тепловой энергии и газа. Автотракторная и специализированная техника прошла техосмотр и регламентное обслуживание. Аварийно-восстановительные бригады укомплектованы необходимым инвентарем, спецодеждой и обувью для работы в холода.