Воронежские борцы стали призерами всероссийских соревнований

Артур Вердян (слева) и Николай Фомин. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В столице Татарстана прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР М.М. Сахабутдинова. В активе воронежцев два призовых места.

Серебряную медаль в весовой категории до 72 кг завоевал Артур Вердян (тренер О. Дроздов). Сначала он победил Ислама Машитлова из Московской области. Во второй схватке воронежец со счётом 9:0 выиграл у Егора Абрамова из Мурманской области. В четвертьфинале с минимальным перевесом 2:1 Артур оставил не у дел представителя РСО-Алания Чермена Дзасохова, а в полуфинальной схватке наш спортсмен был сильнее Сергея Фёдорова из Санкт-Петербурга — 3:1. В результате, Вердян вышел в финал, где в борьбе за золото уступил Имрану Алиеву из Краснодарского края (1:6).

Бронзовую медаль на турнире завоевал воронежец Николай Фомин (тренер А. Крымов). Он выступал в весовой категории до 97 кг. В первой схватке Николай победил со счётом 8:4 Павла Павловского из Санкт-Петербурга, уступая при этом после первого периода 0:3. Дальше он праздновал победу над краснодарским спортсменом Александром Ивановым, а вот в четвертьфинале уступил представителю Москвы и Ярославской области Левону Авдаляну со счётом 2:6. Впрочем наш спортсмен продолжал сохранять шансы на медаль, пусть только на бронзовую. На пути к награде Фомин победил Максима Паненкова из Новосибирской области 4:1, а вот схватка за третье место не состоялась - соперник Максим Аверин, представляющий Москву и Тамбовскую область не прошёл процедуру взвешивания (не смог согнать вес в нужную категорию).