Уроженец Воронежской области погиб ходе СВО

Артем Строгонов, фото с liski-adm.ru

В ходе СВО на Украине погиб 24-летний Артем Строгонов. Об этом днем 26 сентября сообщила администрация Лискинского района. Артем Строгонов был уроженцем поселка Давыдовка.

Он проходил службу по контракту разведчиком в отдельном разведбатальоне. Во время боевых действий на Украине получил ранение, но несмотря на возможность остаться дома, после лечения вновь вернулся в строй.

- Артем геройски погиб при взятии стратегической высоты, вступив в неравный бой с группой иностранных наемников. Указом Владимира Путина сержант Артем Строгонов награжден Орденом Мужества посмертно. По воспоминаниям друзей и близких, он был надежным товарищем, честным и справедливым. Презирал трусость и малодушие, отличался смелостью и решительностью, - отметила в некрологе администрация.

Ранее Артем Строгонов был награжден медалью Суворова.

Напомним, 21 сентября в Стрелице простились с выпускником воронежской гимназии имени Басова Евгением Мартишиным, который погиб в ходе спецоперации на Украине 3 сентября