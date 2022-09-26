Озвучили список вещей, которые необходимы мобилизованным воронежцам

Стал известен перечень вещей, которые необходимы мобилизованным. Списком поделилась администрация Новоусманского района.

- Поступают вопросы, как могут помочь жители мобилизуемым односельчанам. В Новой Усмани организован пункт сбора экипировки и предметов первой необходимости для мобилизованных. Безусловно, каждый призванный из запаса обеспечивается всем необходимым, однако часть вещей совершенно точно не будут лишними, - сообщила администрация в своем аккаунте в соцсети.

Список необходимого:

- термобелье (размеры 50-56),

- шерстяные носки, термоноски,

- тактические перчатки с пальцами (размеры 9, 10, 11),

- тактические наколенники,

- берцы или треккинговые ботинки (размеры 42-46),

- маскхалаты (зима/лето),

- термостельки под обрезку,

- шапки (размеры 50-56),

- дождевики,

- рюкзаки тактические,

- вода бутилированная (объем до 0.5л).

Одежда и вещи должны быть новыми, а еда, средства гигиены и медикаменты – упакованы.

Желающие помочь могут принести необходимые вещи по адресу: Новая Усмань, ул. Крупской, 5а (здание соцзащиты). Пункт сбора работает в рабочие дни с 12.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до 15.00.