В Воронеже рецидивист забрал с прилавка телефон, забытый покупательницей

В Воронеже по горячим следам задержали похитителя телефона. 33-летняя женщина сообщила полицейским, что забыла мобильник на прилавке павильона, а когда вернулась, гаджета, стоимость которого около 30 тысяч рублей, уже не было.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале и на близлежащих зданиях. И установить личность подозреваемого, 49-летнего рецидивиста задержали, и он признался, что сбыл похищенный смартфон неизвестным лицам за 6 000 рублей. И деньги потратил на спиртное и закуски.

За кражу ему грозит до пяти лет заключения.