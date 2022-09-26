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Происшествия26 сентября 2022 16:01

В Воронеже рецидивист забрал с прилавка телефон, забытый покупательницей

И продал гаджет за 6 000 прохожим
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже по горячим следам задержали похитителя телефона. 33-летняя женщина сообщила полицейским, что забыла мобильник на прилавке павильона, а когда вернулась, гаджета, стоимость которого около 30 тысяч рублей, уже не было.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале и на близлежащих зданиях. И установить личность подозреваемого, 49-летнего рецидивиста задержали, и он признался, что сбыл похищенный смартфон неизвестным лицам за 6 000 рублей. И деньги потратил на спиртное и закуски.

За кражу ему грозит до пяти лет заключения.