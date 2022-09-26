В Воронеже будут судить женщину, убившую пенсионера 24 года назад

фото из дела 24-летней давности, voronezh.sledcom.ru

Воронежские следователи передают в суд дело подозреваемой в убийстве, которое произошло аж 24 года назад.

Инцидент произошел 25 сентября 1998 года в селе Красное Новохоперского района. На ночлег к пожилой семейной паре попросились две женщины, приехавшие торговать вещами на местном рынке. Придя в дом, постоялицы решили ограбить хозяев и напали на них. 38-летняя женщина ударила несколько раз по голове хозяйским ломом владельца дома, который скончался на месте. А ее 17-летняя подельница ударила твердыи предметом по голове и туловищу 76-летнюю хозяйку. После этого нападавшие обыскали дом. Но ничего ценного не нашли и скрылись.

Хозяйке удалось выжить: семейную пару утром обнаружила соседка и вызвала «скорую». Правоохранителям по горячим следам не удалось привлечь к ответственности нападавших. Но они не бросили работу, после возобновления в 2021 году предварительного следствия дополнительно допросили свидетелей и провели ряд экспертиз.

- С учетом полученных объективных доказательств в апреле 2022 года старшую из соучастниц задержали в Тульской области, 62-летнюю женщину, судимую за незаконный оборот наркотиков, заключили под стражу. На предварительном следствии обвиняемая частично признала вину, утверждая, что якобы защищалась от пытавшегося приставать к ней мужчины. Данная версия полностью опровергнута следственным путем. Уголовное дело направили в суд. В отношении второй фигурантки, которая в настоящее время находится в федеральном розыске, уголовное дело выделено в отдельное производство, - сообщил руководитель второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Дмитрий Гнездилов.

Женщине за убийство и покушение на убийство в составе группы и сопряженных с разбоем грозит приличный срок.