Воронежцы могут послушать молодых поэтов

28 сентября в юношеской библиотеке имени Кубанева пройдет встреча «Поэты читают поэтов» в рамках акции "Воронежская литературная осень".

- Акция прежде всего связана с именами прославленных воронежских мастеров Кольцова и Никитина, Бунина и Жигулина, Щелокова и Колесниковой. Но время не стоит на месте. На литературном небосклоне зажигаются новые имена, с которыми можно будет познакомиться во время поэтического вечера, - отметили организаторы.

Молодые поэты будут читать не только свои стихотворения, но и известных воронежских литераторов, рассуждать о творчестве, обмениваться мнениями. Зрители смогут задать им интересующие вопросы.

Начало в 17.00, вход свободный. 12+