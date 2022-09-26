Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды26 сентября 2022 14:46

Воронежцы могут послушать молодых поэтов

Поэтический вечер пройдет в рамках литературной акции
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

28 сентября в юношеской библиотеке имени Кубанева пройдет встреча «Поэты читают поэтов» в рамках акции "Воронежская литературная осень".

- Акция прежде всего связана с именами прославленных воронежских мастеров Кольцова и Никитина, Бунина и Жигулина, Щелокова и Колесниковой. Но время не стоит на месте. На литературном небосклоне зажигаются новые имена, с которыми можно будет познакомиться во время поэтического вечера, - отметили организаторы.

Молодые поэты будут читать не только свои стихотворения, но и известных воронежских литераторов, рассуждать о творчестве, обмениваться мнениями. Зрители смогут задать им интересующие вопросы.

Начало в 17.00, вход свободный. 12+