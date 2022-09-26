В воронежских школах усилят пропускной режим после трагедии в Ижевске

В учебных заведениях Воронежской области усилят пропускной режим, сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики. Дополнительные профилактические меры безопасности примут в связи с трагедией в ижевской школе, произошедшей 26 сентября.

Руководители воронежских учреждений в ближайшее время должны провести дополнительные инструктажи с педагогическим и техническим персоналом, а также со специалистами, осуществляющими физическую охрану и пропускной режим.

Усилить меры безопасности в детских учреждениях Воронежской области поручил губернатор Александр Гусев после страшного инцидента в ижевской школе №88. Утром 26 сентября мужчина в черном зашел в учебное заведение, расстрелял охрану, педагогов и школьников. По последним данным Следственного комитета РФ, 15 человек погибли (в том числе 11 детей и 4 взрослых), ранены 24 человека (среди них 22 ребенка и 2 взрослых).