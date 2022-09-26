В райцентре Воронежской области отсутствовали места для парковки инвалидов и пандусы

В Бутурлиновском районе прокурорские сотрудники обнаружили нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.

- Входы в здания учреждений - управляющей организации, детской школы искусств, администраций Васильевского, Клеповского, Чулокского и Филиппенковского сельских поселений - не оборудованы пандусами для инвалидов. Не везде установлена кнопка вызова персонала. Меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов, не приняты и не согласованы с общественным объединением инвалидов. На автомобильных стоянках, расположенных у отделения банка, администрации Бутурлиновки, здания РДК «Октябрь» не выделены места для парковки машин инвалидов, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. – От руководителей организаций и органов местного самоуправления, в том числе главы Бутурлиновки потребовали устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.