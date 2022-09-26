В Воронеже стартовал XIX сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу

Команды разделены на три дивизиона в зависимости от уровня спортивной подготовки участников и рейтинга по итогам прошлых сезонов. Фото организаторов турнира.

21 сентября в Воронеже состоялся второй тур корпоративного чемпионата «Лига Чемпионов Бизнеса» по футболу. В турнире участвуют 24 команды. Все они - ведущие представители региона из различных отраслей - промышленные предприятия, банки, представители аграрной отрасли, строительства, IT&Telecom, транспорта, ТЭК, металлургии, торговли и др.

Привлечение работающего населения к здоровому образу жизни, развитие корпоративного спорта и сплочение коллективов предприятий, повышение производительности труда - вот основные цели, которые ставят организаторы проекта - «РУСПОРТИНГ».

Команды разделены на три дивизиона в зависимости от уровня спортивной подготовки участников и рейтинга по итогам прошлых сезонов. Это позволяет участвовать всем компаниям без подготовки. Матчи проходят на стадионе «Стрела» еженедельно по средам с 19:00 до 22:00. Организаторы чемпионата приглашают компании в спортивное движение «Лига Чемпионов Бизнеса». По вопросам участия обращайтесь по телефону: +7(906)581-72-08.