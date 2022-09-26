Воронежцев предупредили о сбоях в телевещании

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

У воронежцев с 27 сентября по 20 октября могут быть помехи в телевещании. Это связано с сезонным природным явлением - осенней солнечной интерференцией. Из-за того, что Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием, в какой-то момент светило оказывается ровно позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией, в итоге сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца.

- В результате воздействия солнечной энергии с 11.33 до 12.42 жители Воронежской области могут наблюдать на своих телеэкранах кратковременные прерывания сигнала. Продолжительность помех в каждом случае - от нескольких секунд до 5 минут, - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ». - Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции. В пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника. В большинстве случаев телевизоры и приставки самостоятельно «ловят» восстановившийся после помехи сигнал. Однако некоторое приемное оборудование с устаревшим программным обеспечением может накапливать ошибки. Это приводит к замиранию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». Если качество изображения не приходит в норму, необходимо перезагрузить телевизор или приставку: на минуту выключить телевизор и приставку из розетки и включить заново. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.