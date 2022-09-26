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Общество26 сентября 2022 11:38

Чиновника накажут за игнорирование просьб воронежцев заасфальтировать улицу и сделать дорожку к остановке

Дела передали в мировой суд
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Через суд накажут чиновника управления дорожного хозяйства Воронежа за игнорирование жалоб горожан. Жителям пришлось отправиться в прокуратуру, чтобы их требования были услышаны.

- В управление обратились двое воронежцев с заявлениями о необходимости принять меры к устранению недостатков дорожного покрытия на улицах и по вопросу оборудования благоустроенными пешеходными дорожками путей следования к остановочным пунктам. Однако заместителем руководителя управления законные требования заявителей проигнорированы, доводы обращений остались без рассмотрения, - отметили в прокуратуре Воронежской области. - В отношении должностного лица возбудили два административных дела о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. Дела направлены для рассмотрения по существу в мировой суд.