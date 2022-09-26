Воронежец угнал автомобильный прицеп с металлоломом

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В полицию с заявлением о краже обратился житель улицы Ворошилова. Мужчина оставил у своего дома автомобильный прицеп с металлическими изделиями. Но однажды утром он пропал.

Оперативники провели расследование и восстановили картину преступления. Злоумышленник, проходя по улице, заметил прицеп и решил его похитить. Свой замысел 64-летний мужчина реализовал в ночное время, убедившись, что никто его не видит. Злоумышленник угнал прицеп, прикрепив его к своей машине. Похищенное имущество сдал в пункт приема цветного металла вместе с самим прицепом.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Это помогло установить личность подозреваемого. Задержанного доставили в отдел полиции. Там мужчина во всем признался, пояснив, что вырученные деньги потратил на личные нужды.

По факту хищения в полиции возбудили уголовное дело. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.