В Воронежской области проверят систему безопасности детских учреждений из-за стрельбы в Ижевске

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области в срочном порядке проверят все системы безопасности и защиты детских учреждений в связи с трагическими событиями в Ижевске. Такое поручение дал губернатор Александр Гусев. Ответственным за проверку назначили профильного зампреда воронежского правительства Олега Мосолова. Чиновник доложит о результатах инспекции.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, в школе № 88 Ижевска одетый во все черное мужчина устроил стрельбу: сначала выстрелил в охранника, а затем начал стрелять по детям. По последним данным СК РФ, 9 человек погибли, в том числе пятеро детей, и 20 пострадали, нападавший покончил с собой.