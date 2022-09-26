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Общество26 сентября 2022 9:51

В Воронежской области проверят систему безопасности детских учреждений из-за стрельбы в Ижевске

Такое поручение дал губернатор
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области в срочном порядке проверят все системы безопасности и защиты детских учреждений в связи с трагическими событиями в Ижевске. Такое поручение дал губернатор Александр Гусев. Ответственным за проверку назначили профильного зампреда воронежского правительства Олега Мосолова. Чиновник доложит о результатах инспекции.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, в школе № 88 Ижевска одетый во все черное мужчина устроил стрельбу: сначала выстрелил в охранника, а затем начал стрелять по детям. По последним данным СК РФ, 9 человек погибли, в том числе пятеро детей, и 20 пострадали, нападавший покончил с собой.