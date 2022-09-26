Корпоративные пенсионные программы позволили россиянам накопить более 1 млрд рублей

Объём средств, вложенных в корпоративные пенсионные программы (КПП), вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интерес к корпоративным пенсионным программам, которые помогают работодателям сформировать финансовый резерв на будущее своих сотрудников, в России сохраняется, об этом свидетельствуют данные СберНПФ. Количество компаний, подключивших пенсионную программу за период январь-август в 2022 году, соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. Большинство предприятий, открывших у себя КПП СберНПФ, относятся к среднему и малому бизнесу (54%). Чуть меньше половины — крупный бизнес (46%).

Сегодня на пенсию вместе с НПФ Сбербанка и работодателем копят более 300 тыс. россиян. За 8 месяцев 2022 года они смогли с помощью работодателя отложить на негосударственную пенсию 1,4 млрд рублей. Это на 37% больше аналогичных показателей 2021 года. Такой рост связан с цифровизацией сервисов фонда и расширением продуктовой линейки..

Владимир Стеканов, директор по развитию СберНПФ:

«Корпоративные пенсионные программы сейчас подключают себе не только столичные компании, но и предприятия из регионов — из Татарстана, Якутии, Хабаровска, Тулы. Объём средств, которые вложили в КПП клиенты компаний, подключивших программы в январе-августе 2022 года значительно больше, чем в эти же месяцы 2021 года. Корпоративные пенсионные программы выгодны как работникам, так и работодателям. С их помощью россияне могут обеспечить себе достойный уровень жизни после окончания трудовой карьеры, а компании получают возможность проявить реальную заботу о сотрудниках, при этом ещё и сэкономить на налогах и социальных взносах».

Денис Скребец, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка, управляющий Воронежским отделением Сбербанка:

«Жители нашего региона хотели бы иметь дополнительный доход на пенсии и готовы делать ради этого собственные сбережения. Работодатели постепенно начинают им помогать, внедряя у себя пенсионные программы для сотрудников. Например, в этом году КПП в своих компаниях открыли предприниматели из Воронежской области, занимающиеся механической обработкой металлических изделий».

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