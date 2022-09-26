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Происшествия26 сентября 2022 8:23

В Воронежской области по вине пьяного приятеля в ДТП разбилась компания молодых людей

Три человека попали в больницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В Аннинском районе глубокой ночью компания молодежи попала в ДТП по вине их пьяного приятеля, севшего за руль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, авария произошла в 00.30 часов воскресенья, 25 сентября, на улице Набережной поселка Новая жизнь.

По предварительным данным, 26-летний водитель, находясь в пьяном состоянии, не справился с управлением иномарки и допустил ее съезд в кювет. В результате машина на полной скорости врезалась в железобетонные блоки.

В аварии пострадали три пассажира: 17, 18 и 21-летний местные жители. Медицинское освидетельствование с помощью алкотестера показало 0,956 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

По факту аварии полицейские проводят проверку.