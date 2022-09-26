В Воронеже в ДТП пострадала шестилетняя девочка

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В воскресенье, 25 сентября, в центре Воронежа столкнулись «Дэу Матиз» и «Фольксваген Джетта». По предварительной информации полиции, за рулем «Дэу Матиз», двигавшегося по улице Донбасской, находилась 37-летняя женщина. На пересечении с улицей 9 Января, поворачивая налево в сторону Московского проспекта, она не пропустила с «Фольксваген Джетта» под управлением 61-летнего жителя Советского района, который следовал во встречном направлении.

В результате столкновения пострадала 6-летняя пассажирка «Дэу». С травмами ее доставили в больницу.

По факту аварии полицейские начали проверку.