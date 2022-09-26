Воронежским УК дали месяц, чтобы привести в порядок подвалы

Подвалы воронежских многоэтажек зачастую представляют собой печальное зрелище Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В воскресенье в воронежских мессенджерах появился скин предписания от главы управы Центрального района местным УК и ТСЖ. В документе от обслуживающих организаций требуют в течение 30 дней привести в порядок подвальные помещения многоэтажек для их использования в качестве укрытия населения: очистить подвалы от мусора и восстановить в них освещение.

Чиновники потребовали еженедельно предоставлять отчет о ходе работы. В случае невыполнения предписания пригрозили пожаловаться в жилинспекцию и прокуратуру.

Документ вызвал у горожан тревогу, однако в пресс-службе мэрии поспешили успокоить воронежцев, пояснив, что подобные мероприятия проводятся на регулярной основе. По заверению мэрии, подвалы многоэтажек должны в принципе содержаться обслуживающими организациями в удовлетворительном состоянии.