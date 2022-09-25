ГК «Воронеж» сделал второй шаг на пути к Суперлиге

В атаке самый результативный игрок сегодняшнего матча Валерий Иванов (№ 10). Фото ГК "Воронеж".

Сегодня, 25 сентября, в СЦ «Гран-При» состоялся второй матч стартового тура чемпионата России в высшей лиги по гандболу среди мужских команд. Местный ГК «Воронеж» встречался с астраханским«Динамо-СШОР». Если в первой игре интрига умерла к исходу 12-й минуты, то сегодня уже по истечении четвертой минуты хозяева паркета начали наращивать перевес. И не останавливались до самого конца встречи. Итог – 46:19. Именно эта победа стала самой крупной в текущем чемпионате. А вчерашняя (43:18) занимает второе место в рейтинге разгромов. В ТОП-3 также входит домашний успех дубля «Чеховских медведей» в игре против ростовского «ДГТУ-Лидера» (36:23).

Самыми результативными в составе нашей команды сегодня стали Валерий Иванов (семь очков), Федор Селин, Роман Бубен и Никита Сибирев (по пять). После окончания встречи наставник ГК «Воронеж» Алексей Доронкин отметил важный факт, который позволил его команде добиться столь ощутимых побед.

- Хотя изначально было понятно, что астраханцы не смогут дать бой нашей команде, мы не позволили себе играть спустя рукава. Ну и повторюсь в очередной раз: наша цель на сезон – завоевание путевки в Суперлигу. И первый шаг в этом направлении сделан, - подытожил рулевой воронежского клуба.

После двух столь уверенных побед именно наш клуб занимает первое промежуточное место. У ГК «Воронеж» четыре очка. Столько же у «Чеховских медведей-2» и белгородского «Технолога-Спартака». Но при этом разница у нас куда лучше – «+52» против «+19» и «+15» соответственно. Теперь 8 и 9 октября «Воронеж» сыграет в Ростове с «ДГТУ-Лидером». Первый матч начнется в 18:00, второй – в 14:00.