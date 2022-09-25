Воронежский «Буран» проиграл в первом матче после смены тренера

«Омские Крылья» победили 4:3, оформив седьмое поражение воронежцев в восьми стартовых турах. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Сегодня, 25 сентября, на льду ДС «Юбилейный» воронежский «Буран» принимал «Омские Крылья» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Как и в предыдущей встрече против новокузнецкого «Металлурга», хозяева провалили стартовый отрезок. Причем, сделали это под пристальным взором нового главного тренера, пусть пока и работающего с приставкой «и.о.» - Дениса Баева.

Уже на 56-й секунде Максим Махрин вывел сибиряков вперед. А на рубеже третьей и четвертой минут цель поразил Владислав Джиошвили. На десятой минуте хозяев окончательно добил Егор Круженков – 3:0 в пользу омичей. В игре против «Кузни» воронежцы проснулись при счете 0:4, сегодня встрепенулись при 0:3. Впрочем, результат, как и в предыдущий раз, не порадовал местную публику. «Омские Крылья» победили 4:3, оформив седьмое поражение воронежцев в восьми стартовых турах. По разу «Крылья» огорчили Дмитрий Возовик (36-я, 1:3), Иван Фищенко (47-я, 2:3) и Александр Шипилов (60-я, 3:4).

После сегодняшнего игрового дня «Буран» продолжает занимать предпоследнее 25-е место. В активе воронежцев два очка. В ТОП-3 входят воскресенский «Химик» (12 очков), наш вчерашний обидчик «Металлург» (12) и «Югра» из Ханты-Мансийска (11). Теперь 30 сентября наши хоккеисты сыграют в Туле с местным АКМ (16-е место, семь очков).