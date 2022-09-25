Еще один воронежец погиб в ходе спецоперации на Украине

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Выпускник воронежской гимназии имени Басова погиб в ходе спецоперации на Украине, об этом сообщили в соцсетях учебного заведения.

Уроженец Острогожска Евгений Мартишин был победителем олимпиад, с отличием окончил гимназию, а в 2018 году - Московский университет Министерства обороны, он мечтал стать военным. Молодой человек начинал службу в Приморье.

3 сентября получил ранение во время боя у села Богатырское Запорожской области, которое оказалось смертельным.

С Евгением Мартишиным простились 21 сентября в Стрелице. У него осталась жена и маленькая дочка.

Напомним, недавно двух жителей Воронежской области наградили посмертно Орденами Мужества - уроженца Кантемировского района Виталия Приза и уроженца Лисок Алексея Пешкова