Ночью в центре Воронежа произошла драка со стрельбой

скриншот видео из соцсетей

Полиция проводит проверку по факту ночной стрельбы в Воронеже. Очевидцы вызвали правоохранителей на улицу Свободы 25 сентября в 0.40.

Видео с инцидентом выложили в соцсети. По словам местных жителей, из иномарки выскочили двое и начали драться. Их пытались разнять несколько человек.

- Дальше были слышны звуки выстрелов, потом водитель «Ауди» пытался задавить на тротуаре всех участников драки. Неизвестный стрелял по машине, затем она скрылась, - подписали видео в соцсетях.

На вызов выезжали правоохранители, выясняют обстоятельства происшествия.