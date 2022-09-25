Жители ЛДНР могут проголосовать на реферундуме в Воронеже 26 сентября по 6 адресам

26 сентября жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, временно проживающие на территории Воронежа, смогут проголосовать на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на нескольких участках.

Члены избирательных комиссий ЛНР и ДНР будут работать 26 сентября в Воронеже по следующим адресам:

ул. Донбасская, 23, гостевой центр «На Донбасской», с 9.00 до 13.00,

пер. Днепровский,1, БУВО «ВОГЦ», с 11.30 до 14.30,

ул. Калининградская, 110, центр комплексной реабилитации инвалидов «7 ступеней», с 14.00 до 18.00,

пер. Бакунинский, 13, «Премьер-отель», с 9.00 до 10.30,

ул. Плехановская, 9, сити-отель «Азимут», с 11.00 до 13.00,

ул. Орджоникидзе, 36а, гостиница Ramada Plaza, с 13.30 до 19.00.

Члены избирательных комиссий Запорожской и Херсонской областей будут работать 26 сентября в поселке Отрадное Новоусманского района - на ул. 50 лет Октября, 41а, с 10.00 до 19.00. Для граждан из Запорожской и Херсонской областей, прибывающих в ПВР Воронежа, организуют трансфер на избирательный участок.

Вопросы по голосованию в референдумах можно задать по телефону горячей линии: +7 (473) 229-44-36. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 без выходных.

Ранее в Облизбиркоме рассказали, как в Воронежской области будет проходить референдум и какие документы нужно принести беженцам для этой процедуры